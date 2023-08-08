قصف شديد.. القوات الأوكرانية تقتل 3 مدنيين وتصيب 11 آخرين في دونيتستك

قال دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون في دونيتسك نتيجة لهجمات قصف شنتها القوات الأوكرانية.

وأوضح بوشلين عبر حسابه على التليجرام: "خلال النهار، تعرضت دونيتسك لقصف شديد من قبل القوات الأوكرانية، وحتى الآن لدينا بيانات عن ثلاثة أشخاص قتلوا في مقاطعة كييفسكي وأصيب 11 أخرين، من بينهم طفل ولد في عام 2012"، لافتا إلى أنهم الآن يتلقون المساعدة الطبية اللازمة.

وأفادت وكالة تاس الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن سلسلة من الانفجارات القوية هزت وسط جمهورية دونيتسك الشعبية جراء ضربات للمدفعية الأوكرانية.

وفقًا لبعثة جمهورية دونيستك الشعبية إلى مركز التحكم والتنسيق المشترك بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، تم إطلاق 12 قذيفة من عيار 155 ملم على منطقتي كييفسكي وفوروشيلوفسكي المركزية في المدينة في أقل من نصف ساعة.

وبحسب سلطات دونيستك، أصابت قذيفة منطقة متجر في وسط دونيتسك، حيث كتب عمدة المدينة أليكسي كولمزين على قناته على تليجرام، إن مدفعية القوات الأوكرانية لا توقف القصف الفوضوي على منطقتي كييفسكي وفوروشيلوفسكي.

وأضاف كولمزين، أن قذيفة واحدة سقطت في مبنى أحد المتاجر، داعيا السكان بأن لا يغادرو الملاجئ.