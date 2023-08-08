روسيا تعلن ضرب مركز قيادة القوات الأوكرانية في دونيتسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية ضربت مركزًا لقيادة مجموعة عسكرية أوكرانية تدعى" خورتيتسيا"، بالقرب من مدينة كراسنوارميسك، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة دونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، “تم قصف قيادة متقدم للتجمع المشترك للقوات الأوكرانية “خورتيتسا” في منطقة كراسنوارميسك”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن خبراء عسكريين، إن القوات الأوكرانية لم تكن قادرة حتى على الوصول إلى خطوط الدفاع الرئيسية للقوات الروسية، واضطرت إلى تغيير التكتيكات.

وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن "أوكرانيا لا تزال تفتقر إلى الدفاعات الروسية الهائلة وسلسلة من الخنادق والفخاخ المضادة للدبابات وغيرها من العوائق”.

وأضافت نقلا عن الخبراء العسكريين، أن “أوكرانيا ستحتاج على الأرجح إلى دبابات “ليوبارد-2” ومعدات عسكرية أخرى مقدمة من الغرب للتقدم عبر هذه الخطوط”.

ولفتت إلي أنه “لإنقاذ هذا المعدات التي فقدوها بأعداد كبيرة في حقول الألغام في أوائل يونيو، غير الجيش الأوكراني تكتيكاته ".