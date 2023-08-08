بـ 12 قذيفة مدفعية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على دونيستك

أفادت وكالة تاس الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سلسلة من الانفجارات القوية هزت وسط جمهورية دونيتسك الشعبية جراء ضربات للمدفعية الأوكرانية.

وفقًا لبعثة جمهورية دونيستك الشعبية إلى مركز التحكم والتنسيق المشترك بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، تم إطلاق 12 قذيفة من عيار 155 ملم على منطقتي كييفسكي وفوروشيلوفسكي المركزية في المدينة في أقل من نصف ساعة.

وبحسب سلطات دونيستك، أصابت قذيفة منطقة متجر في وسط دونيتسك، حيث كتب عمدة المدينة أليكسي كولمزين على قناته على تليجرام، إن مدفعية القوات الأوكرانية لا توقف القصف الفوضوي على منطقتي كييفسكي وفوروشيلوفسكي.

وأضاف كولمزين، أن قذيفة واحدة سقطت في مبنى أحد المتاجر، داعيا السكان بأن لا يغادرو الملاجئ.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الأوكرانية أطلقت حوالي 50 طلقة ذخيرة على مناطق مأهولة بالسكان في منطقة بيلجورود خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 3 طائرات مسيرة.

وكتب جلادكوف عبر حسابة على تلجرام اليوم الثلاثاء: "في بيلجورود أسقط نظام الدفاع الجوي الروسي طائرة بدون طيار معادية أثناء اقترابها من المدينة"، لافتا إلى عدم وقوع إصابات، ولكن تضررت أسطح 3 مبان سكنية بشظايا الطائرة بدون طيار.

ووفقا لجلادكوف، أُسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة في جورافليفكا بمنطقة بيلجورود، كما هاجم العدو القرية بطائرة كاميكازي بدون طيار.