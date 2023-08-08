عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

50 قذيفة وطائرات مسيرة.. هجوم مكثف من القوات الأوكرانية على بيلجورود الروسية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الأوكرانية أطلقت حوالي 50 طلقة ذخيرة على مناطق مأهولة بالسكان في منطقة بيلجورود خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 3 طائرات مسيرة.

وكتب جلادكوف عبر حسابة على تلجرام اليوم الثلاثاء: "في بيلجورود أسقط نظام الدفاع الجوي الروسي طائرة بدون طيار معادية أثناء اقترابها من المدينة"، لافتا إلى عدم وقوع إصابات، ولكن تضررت أسطح 3 مبان سكنية بشظايا الطائرة بدون طيار.

ووفقا لجلادكوف، أُسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة في جورافليفكا بمنطقة بيلجورود، كما هاجم العدو القرية بطائرة كاميكازي بدون طيار. 

وأشار إلى أنه نتيجة لأعمال الدفاع الجوي، ألحقت شظايا الطائرة المسيرة أضرارًا بأحد خطوط الكهرباء في إحدى مستوطنات المنطقة، ولكن تمت استعادة خط الكهرباء.

وفي 7 أغسطس، أطلقت القوات الأوكرانية 6 قذائف مدفعية على قرية نيخوتيفكا في منطقة بيلجورود، وفي منطقة كراسنوياروجسكي أطلقت 11 قذيفة على أطراف قرية ستاروسيلي، كما تعرضت أطراف قرية فيازوفوي لقصف بقذائف الهاون 14 مرة.

وفي منطقة شيبيكينسكي، أطلقت 7 قذائف هاون على قرية نوفايا تافولجانكا، و4 قذائف هاون على قرية بانكوف، و6 قذائف هاون على حاجز شيبيكينو، كما تم إسقاط طائرة مسيرة معادية في قرية شورايفو، ولم تقع اصابات او اضرار في اي من مستوطنات المنطقة.

تكتسب أراض جديدة.. القوات الروسية تتقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية بمحور كوبيانسك

بصواريخ بعيدة المدى .. القوات الروسية تشن هجمات قوية على القواعد الجوية الأوكرانية

القوات الأوكرانية بيلجورود قوات الدفاع الجوي الروسية حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف طائرة بدون طيار القوات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

ورطة جديدة.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الفاشلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

موضوعات متعلقة

تكتسب أراض جديدة.. القوات الروسية تتقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية بمحور كوبيانسك

بصواريخ بعيدة المدى .. القوات الروسية تشن هجمات قوية على القواعد الجوية الأوكرانية

القوات الروسية تصد 8 هجمات أوكرانية خطيرة في لوجانسك

القوات الجوية الروسية تعلن تدمير مقر جبهة النصرة بمدينة إدلب السورية

تدمير 28 مسيرة.. القوات الروسية تعلن تصديها لجميع المحاولات الأوكرانية

عيب جسيم في الذخيرة الغربية.. شويجو يعاين سلاحا اغتنمته القوات الروسية بأوكرانيا

ترشيحاتنا

بوتين يكشف السبب وراء رفع أسعار الفائدة.. تفاصيل

التعبئة والإحصاء: عدد السكان زاد 10.5 مليون نسمة في أقل من 7 سنوات

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب موظفة بإحدى الجهات الحكومية

إيطاليا تعلن إلغاء التأشيرة الذهبية للمواطنين من روسيا وبيلاروسيا

النيابة العامة تذيع فيديو لميثاق العدالة.. تفاصيل

قرار جديد بشأن العلاوات الخمس.. ماذا ينتظر أصحاب المعاشات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الكوري والصيني والبيض والدجاج وبأكثر من وصفة

من غير حيرة.. أهم أساسيات اختيار ديكور المنزل

بلدة تمنع سكانها من استخدام السيارات أعرف القصة كاملة

لو حد اغمى عليه في المترو.. اعرف الإسعافات الأولية

فيديو

أمطار رعدية وعواصف.. تحذير عاجل لسكان الإسكندرية وهذه المحافظات

91.5% للطب و84% للهندسة .. مفاجآت بتنسيق المرحلة الأولى | وتنبيه هام للطلاب

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ