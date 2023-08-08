50 قذيفة وطائرات مسيرة.. هجوم مكثف من القوات الأوكرانية على بيلجورود الروسية

قال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الأوكرانية أطلقت حوالي 50 طلقة ذخيرة على مناطق مأهولة بالسكان في منطقة بيلجورود خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 3 طائرات مسيرة.

وكتب جلادكوف عبر حسابة على تلجرام اليوم الثلاثاء: "في بيلجورود أسقط نظام الدفاع الجوي الروسي طائرة بدون طيار معادية أثناء اقترابها من المدينة"، لافتا إلى عدم وقوع إصابات، ولكن تضررت أسطح 3 مبان سكنية بشظايا الطائرة بدون طيار.

ووفقا لجلادكوف، أُسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة في جورافليفكا بمنطقة بيلجورود، كما هاجم العدو القرية بطائرة كاميكازي بدون طيار.

وأشار إلى أنه نتيجة لأعمال الدفاع الجوي، ألحقت شظايا الطائرة المسيرة أضرارًا بأحد خطوط الكهرباء في إحدى مستوطنات المنطقة، ولكن تمت استعادة خط الكهرباء.

وفي 7 أغسطس، أطلقت القوات الأوكرانية 6 قذائف مدفعية على قرية نيخوتيفكا في منطقة بيلجورود، وفي منطقة كراسنوياروجسكي أطلقت 11 قذيفة على أطراف قرية ستاروسيلي، كما تعرضت أطراف قرية فيازوفوي لقصف بقذائف الهاون 14 مرة.

وفي منطقة شيبيكينسكي، أطلقت 7 قذائف هاون على قرية نوفايا تافولجانكا، و4 قذائف هاون على قرية بانكوف، و6 قذائف هاون على حاجز شيبيكينو، كما تم إسقاط طائرة مسيرة معادية في قرية شورايفو، ولم تقع اصابات او اضرار في اي من مستوطنات المنطقة.