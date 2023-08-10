استسلام القوات الأوكرانية.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن الحرب

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن قادة القوات المسلحة الأوكرانية يأمرون الجنود بشكل متزايد بالاستسلام.

وأوضح ماكجريجور، أن “قادة القوات المسلحة الأوكرانية ينظرون إلى وحداتهم ويرون أن هناك 30، 40، 50 مصابًا بجروح خطيرة، وتقول قيادتهم إنه من المستحيل إجلائهم. تأتي لحظة يتعين على القائد فيها اتخاذ قرار. يمكن أن يتركهم يموتون أو يقول لنفسه: يجب أن أستسلم، لأنني لا أريدهم أن يموتوا”.

وأضاف: “هذا الاتجاه يرجع إلى حقيقة أن روسيا تعامل أسرى الحرب بشكل جيد، وهو أمر معروف جيدًا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية”.

وحذر ماكجريجور، من أن هذا الوضع سيؤدي حتما إلى الانهيار الكامل للقوات الأوكرانية.

وقال: “تعاني أوكرانيا من مشاكل خطيرة مع تجنيد الرجال للخدمة العسكرية: حيث يُجبرون على الذهاب إلى الجبهة”، مضيفا أن جميع الأفراد العسكريين الذين تم تدريبهم بشكل صحيح هم عمليا إما قتلى أو مصابين بجروح خطيرة.