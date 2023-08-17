خبير أمريكي يكشف.. لماذا لا تريد الولايات المتحدة أرسال أسلحتها الحديثة لأوكرانيا؟

قال ماثيو هوه، الخبير في مركز السياسة الدولية والمدير السابق لمجموعة دراسة أفغانستان، إن الولايات المتحدة لا تزود أوكرانيا بأسلحة جديدة لأن واشنطن تخشى أن تستولي عليها روسيا والصين وتكشف عن تقنيات أمريكية سرية.

وأوضح “هوه”: "لقد أرسلنا أقدم معداتنا إلى أوكرانيا، ولكن لا نريد أن يتم الاستيلاء على هذه الأسلحة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة رفضت منذ فترة طويلة تزويد كييف بدبابات أبرامز.

وأضاف أن درع أبرامز هو سر يخضع لحراسة مشددة، لذلك لا نريد أن يفهم الروس كيفية عمل هذه الدروع، مشددًا على أن الولايات المتحدة قررت في النهاية منح أوكرانيا "نماذج M1A1 أبرامز القديمة التي تسبق حرب الخليج.

وأشار إلى أن القوات الروسية توصلت إلى كيفية التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المستخدم في التحكم في صواريخ هيمارس، لافتا إلى أنه لنفس السبب كانت الولايات المتحدة مترددة في إعطاء صواريخ ATACMS لـ أوكرانيا.

وفقًا لهوه، تخشى الولايات المتحدة أيضًا أن تنقل روسيا معلومات عن الأسلحة الأمريكية إلى الصين، قائلا: "لا نريد أن يعرف الصينيون أي شيء عن أسلحتنا يمكن أن يتعلموه عندما يخسرها الأوكرانيون أمام الروس".

الأسلحة الأمريكية تحترق

وفي وقت سابق، قال المستشار السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية، جيم ريكاردس، إن الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا احترقت في ساحة المعركة، ولم تساعد القوات الأوكرانية في تحقيق أهداف الهجوم المضاد.

وأضاف ريكاردز: "السلاح العجيب لم ينجح. رأيت مؤخرا دبابة ليوبارد 2 الألمانية محترقة. الروس يدمرونها".

وتابع: "أما بالنسبة لمنظومة الصواريخ الأمريكية هيمارس، فقد اكتشف الروس كيفية إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي الخاص بهم. وبدونه، تطير المقذوفة في الاتجاه الخاطئ ولا تسبب أي ضرر. لذلك، يتم إسقاطها أيضا، وسيحدث نفس الشيء مع الطائرات الأمريكية من طراز إف 16، وقد ينتهي النزاع في وقت أقرب، لهذا السبب يطلب زيلينسكي الذخيرة".

وأشار المستشار السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة منهكة من العمليات العسكرية وليست روسيا، لافتا إلى أن هجوم كييف المضاد يحتضر، وأن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة.