تدمير الأسلحة الامريكية.. روسيا توجه ضربة قوية لـ أوكرانيا وتشل الهجوم المضاد

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الهجوم المضاد كلف أوكرانيا أكثر من اثنتي عشرة مركبة قتالية من طراز برادلي قدمتها واشنطن.

ومنذ أن بدأت كييف عمليتها في بداية يونيو، زعمت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت عشرات العربات المدرعة والدبابات الأوكرانية، بما في ذلك الدبابات الغربية الصنع.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن 17 من أصل 113 دبابة برادلي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا قد تضررت أو دمرت.

وأوضحت الصحيفة أن حقول الألغام الروسية الواسعة النطاق تشكل خطورة خاصة على تقدم القوات الأوكرانية، والتضاريس المنبسطة والمفتوحة في جنوب شرق أوكرانيا تجعل الهجوم المضاد مهمة شاقة لأن القوات الأوكرانية ليس لديها مكان تختبئ فيه.

وزعمت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية كا-52 تشكل تهديدا إضافيا حيث ورد أنها تمكنت من شن ضربات صاروخية من خارج نطاق الدفاع الجوي الأوكراني.

ونتيجة لذلك، توقف الهجوم المضاد الأوكراني في بعض المناطق، حيث أعاد الجنود تقييم تكتيكاتهم، حسبما زعمت الصحيفة.

وأضافت أن قوات كييف تمكنت حتى الآن من قطع أقل من نصف المسافة إلى خط الدفاع الرئيسي لروسيا.

في حين أن مؤيدي كييف في الولايات المتحدة يدعون علنا إلى التحلي بالصبر، قال مسؤول أمريكي لصحيفة “نيويورك تايمز”، إن النتائج المخيبة للآمال للهجوم المضاد الأوكراني كانت “واقعية”.

واعترف المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية: ”إنهم متأخرون عن الجدول الزمني”.