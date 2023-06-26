روسيا تحقق بتورط المخابرات الغربية في تمرد فاجنر.. وهذا موقف واشنطن

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تعليقات بالفيديو لشبكة روسيا اليوم إن أجهزة المخابرات الروسية تحقق فيما إذا كانت أجهزة المخابرات الغربية متورطة في الأحداث التي وقعت في روسيا يوم السبت.

ولم يقدم لافروف أدلة أو معلومات إضافية عن هذا التحقيق .

ومع ذلك، أشار إلى أن السفير الأمريكي في روسيا أشار إلى أن الولايات المتحدة "لا علاقة لها" بالأحداث.

يأتي ذلك بعد أن قيل إن مؤسس شركة فاجنر يفجيني بريجوزين، تم تحريضه على فعل تمرد مسلح ، لكنه ترك منصبه بعد ذلك وقبل صفقة لمغادرة روسيا إلى بيلاروسيا.

شوهد زعيم فاجنر آخر مرة مساء السبت وهو يغادر روستوف أون دون بعد إلغاء محاولة التمرد.

يبدو أنه تم إبرام صفقة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تسمح له بالعيش في بيلاروسيا وعدم مواجهة تهم جنائية في روسيا. بينما قال متحدث باسم الكرملين إن التهم الجنائية الموجهة إلى بريجوجين قد أُسقطت. بينما، قالت وسائل الإعلام الحكومية تاس إن القضية المرفوعة ضده لا تزال نشطة ، نقلاً عن مصدر مقرب من مكتب المدعي العام.

لن يرحب الشعب البيلاروسي ببريجوزين إذا تم نفيه إلى البلاد ، وفقًا لما ذكره فراناك فياكوركا ، كبير مستشاري زعيمة المعارضة البيلاروسية المنفية سفياتلانا تسيخانوسكايا.

