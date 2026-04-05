فن وثقافة

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم مخرجة بولندية مرشحة للأوسكار

المخرجة البولندية دي كيه فيلخمان
أحمد إبراهيم

يكرم مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة المخرجة وكاتبة السيناريو البولندية دي كيه فيلخمان (دوروتا كوبييلا فيلخمان)  خلال حفل افتتاح دورته دورته العاشرة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل، وتحمل اسم المخرجة والمنتجة الرائدة عزيزة أمير  بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها .

وتعد فيلخمان واحدة من أبرز صناع السينما المعاصرة الذين نجحوا في المزج بين الفن التشكيلي وفن الصورة المتحركة، عبر مشروع بصري فريد قائم على تقنية الرسم الزيتي المتحرك، التي أعادت من خلالها تعريف العلاقة بين اللوحة و اللقطة السينمائية.

وتخرجت دي كيه فيلخمان من أكاديمية الفنون الجميلة في وارسو، ودرست الإخراج في مدرسة وارسو للسينما، وحصلت على منحة وزارة الثقافة البولندية لتميزها في الرسم والجرافيك لعدة سنوات متتالية.

وفي عام 2017 ترشحت  فيلخمان لجائزة الأوسكار عن فيلمها الروائي الطويل Loving Vincent (في محبة فينسينت، الذي كتبته وأخرجته في شراكة إخراجية كاملة مع زوجها المنتج والمخرج هيو ويلخمان، ويُعد الفيلم أول في تاريخ السينما يُنفَّذ بالكامل عبر لوحات زيتية مرسومة يدويًا، بمشاركة أكثر من مئة رسام من مختلف أنحاء العالم.

وعُرض فيلم في محبة فينسينت لأول مرة عالميًا في مهرجان أنيسي الدولي للرسوم المتحركة، وحصد أكثر من 40 جائزة دولية، من بينها جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة من جوائز الأكاديمية الأوروبية للسينما، كما رُشح لجوائز الأوسكار والبافتا والجولدن جلوب، وحقق نجاحًا تجاريًا استثنائيًا بإيرادات تجاوزت 40 مليون دولار، ليصبح أحد أنجح الأفلام البولندية في تاريخ التوزيع الدولي.

وفي عام 2023 قدّمت فيلمها الروائي الطويل  The Peasants (الفلاحون)، الذي كتبته وأخرجته أيضًا في إطار الشراكة الفنية نفسها، مؤكدةً استمرارية هذا التعاون الإبداعي. الفيلم مقتبس عن رواية الكاتب البولندي الحائز على جائزة نوبل فلاديسلاف ريمونت، وقد أصبح أنجح فيلم بولندي لعام 2023 وثالث أكثر الأفلام مشاهدة في بولندا ذلك العام، حيث تجاوز عدد مشاهديه 1.8 مليون متفرج، وعرض الفيلم عالميًا ضمن قسم “العروض الخاصة” في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، مقدمًا قراءة بصرية معاصرة للنص الكلاسيكي من منظور أنثوي يتناول قضايا الجسد والوصم الاجتماعي والسلطة الذكورية داخل مجتمع ريفي محافظ.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سيعقد دورته العاشرة برعاية وزارت الثقاقة، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة دروسوس وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.

أسوان مهرجان أسوان مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة دي كيه فيلخمان

