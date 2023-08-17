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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية لخدمة أهالي عزبة الشهيد بالمنتزة

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت جامعة الإسكندرية ممثلة في كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلية، والتمريض، ومعهد البحوث الطبية، قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي منطقة عزبة الشهيد بمنطقة المراغى بدائرة المنتزة وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى الأسكندرية، وقد شارك فى تنظيم القافلة أسرة طبيب من أجلك بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

يأتي هذا  تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وصرحت الدكتورة وفاء السحلي أستاذ بكلية الطب وعضو لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال أعمال القافلة بلغت 342 حالة في مختلف التخصصات الطبية، منها ٨١ حالة جلدية، 70 حالة باطنة، و67 حالة أطفال، 30 حالة نسا، 45 عظام، و49 حالة أسنان، كما تم إجراء العديد من الأشعة، وتحويل 41 حالة  إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية.

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