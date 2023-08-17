تعليم الإسكندرية: وضع آليات وضوابط لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي

أكّد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن الوزارة وضعت آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنه يتم حصول المعلم على مستحقاته عقب الإنتهاء من المجموعة.

وخلال اجتماع مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بحضور نادية فتحي وكيل المديرية، أشار أبوزيد إلى ضرورة الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتي تنطلق السبت المقبل الموافق 19 من أغسطس الجاري.

وشدد مدير المديرية على تنفيذ تعليمات الوزارة بمواصلة الإدارات التعليمية تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.

وشدّد مدير المديرية على استيعاب وقبول أكبر قدر من تحويلات الطلاب بين المدارس قدر الإمكان دون الإخلال بالكثافات لمراعاة ظروف الأسر وحرصًا على تقديم خدمة تعليمية أفضل لأبنائنا الطلاب ، والعمل على سد العجز بالندب الجزئي أو الكلي أو النقل استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ بحزمة إجراءات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي ومواصلة تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بالمحافظة .