الإسكندرية تبدع .. تحرّكات مكوكية في الثغر للنظافة والتجميل | صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، زيارة لفرق الجوالة، إلى شركة نهضة مصر، إحدى شركات المقاولون العرب والمسئولة عن منظومة النظافة بالاسكندرية، تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في إطار مبادرة الإسكندرية تبدع.



وخلال الزيارة، تم عرض فيلمًا حول جهود الشركة وإنجازاتها في الحفاظ على نظافة شوارع المُحافظة، وتفقد فريق الجوالة، ورش صيانة المعدات الخاصة، وأماكن تصنيع أدوات النقل والأدوات المستخدمة في النظافة، بالإضافة إلى زيارة إدارة الحركة والمحطة الوسيطة ومبنى معالجة المخلفات الطبية.



يأتي ذلك في إطار المبادرة التوعوية التثقيفية «الإسكندرية تبدع»؛ بهدف توعية الشباب بالسواعد السكندرية التي تبذل جهودًا صادقة لخدمة أهالي الإسكندرية، ومن ضمنها شركة نهضة مصر.

ونظمت الفعالية الإدارة العامة للشباب، مُمثلة في الدكتور محمد مسعد، مدير مكتب المبادرات بمديرية الشباب والرياضة، وحنوان علوان، مدير إدارة الشباب، وسارة الضبع، المدير التنفيذي لإدارة الشباب، وإيمان علي، المسئولة عن فرق الجوالة، وسحر المصري، كبير الباحثين بإدارة الشباب.