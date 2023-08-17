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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال الرصف في سموحة خلال جولة مفاجئة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية في جولة مفاجئة

 

 تابع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، صباح اليوم الخميس، في جولة مفاجئة، أعمال رصف وإعادة الشئ لأصله بشارع ١٤ مايو  وذلك بعد الإنتهاء من تنفيذ خط الانحدار الرئيسي الخاص بشبكة الاستراتيجية المتكاملة لادارة مياه الأمطار بمنطقة سموحه بنطاق حي شرق و ذلك بطول كيلو تقريبا.

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وأكد الشريف، على ضرورة الإسراع من جميع أعمال الرصف  عقب الانتهاء من تنفيذ اي مرحلة من مراحل أعمال  استراتيجية إدارة الامطار والتأكيد علي الإنتهاء الفوري من الأعمال قبل بدء العام الدراسي، وإعادة احلال وتجديد جميع  المرافق المتهالكة خلال العمل.

وأوضح الشريف، أن تلك المشروعات تعد من أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الأثار الناجمة عن النوات الشديدة التي تشهدها المحافظة في ظل التغييرات المناخية، بالإضافة إلى الإستفادة من مياه الأمطار وربطها بالدلتا الجديدة ضمن مشروع قومي ضخم بإشراف من رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك بتواجد الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ،  واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، والدكتور وليد عبد العظيم الاستشاري الهندسي للمشروع.

الاسكندرية اعمال الرصف الاستراتيجية المتكاملة الحلول الجذرية الدلتا الجديدة اللواء محمد الشريف

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