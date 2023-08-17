بعد 3 أيام من استلامه.. حارس أمن يستولى على 1.7 مليون جنيه بالقليوبية

كشفت تحريات أجهزة الأمن في مديرية أمن القليوبية أن حارس الأمن المتهم بسرقة مليون و720 الف جنيه من سيارة نقل أموال تابعة للشركة محل عملة أن المتهم يعمل في الشركة منذ 3 ايام فقط.

كما تبين أن المتهم كان يرافق السيارة صحبة السائق ومندوب لنقل الأموال وغافلهما وقام بتنفيذ جريمته في الطريق بنطاق محافظة القليوبية أثناء قدومهما من محافظة الغربية مقر الشركة، وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية جهودهما لضبط المتهم .

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ورود بلاغا من مندوب شركة نقل أموال ومقرها الرئيسي بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من السيارة رقم "ص ج ر ١٢٥" وفر هاربا.

توصلت تحريات العميد محمد السعيد رئيس فرع البحث الجنائى بشمال القليوبية أن المتهم يدعى "خالد ح ن" 37 سنة حارس أمن خاص، ومقيم دائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وأنه يعمل في الشركة منذ حوالى 3 أيام فقط، وطلب من مرافقيه أن ينتظرهم في السيارة وقام بتغفيلهما واستولى على حقيبتي أموال بهما مبلغ مليون و720 ألف جنيه.