عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات مصرية يابانية لتعزيز الاستثمارات وتنشيط حركة التبادل التجاري

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة الياباني

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، يامادا كينجي، وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، والوفد المرافق له، يوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية.

وتناول اللقاء، الذي شارك فيه مساعدا وزير الخارجية للشئون الآسيوية والعربية، مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر، وتنشيط حركة التبادل التجاري. 

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى والتشاور إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السودانية وتطورات الأوضاع في منطقة شرق آسيا.

أزمة السودان الأزمة السودانية الاستثمارات اليابانية الخارجية للشئون الإفريقية الشرق الاوسط السفير حمدي سند لوزا حركة التبادل التجارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

موضوعات متعلقة

تحتضنها مصر .. انطلاق اجتماعات لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا| صور

شكري: مصر تعتز بالروابط الوثيقة والأخوية مع السعودية

وزير الخارجية يستقبل نظيره السعودي بقصر التحرير | صور

شكري يؤكد حرص اللجنة العربية على استكمال مهمة حل الأزمة السورية

الخارجية: لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منصة مهمة لتعزيز التعاون

وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري بديوان الوزارة| صور

مصر تهنئ حكومة وشعب الهند بمناسبة عيد الاستقلال

بدء الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق | فيديو

ترشيحاتنا

مطالب بتخفيض رسوم المدارس.. وقرارات رسمية من التعليم تحسم جدل المصروفات

هل يجوز الدعاء فقط في السجود بدون تسبيح.. اعرف رأي الفقهاء

مشروع عملاق على الحدود الليبية.. ماذا فعلت مصر لجذب تجارة البحر المتوسط؟

خلال التقلبات الجوية.. هذا النظام الغذائي يحميك من الأمراض

عمال مصر: زيارة الرئيس السيسي للسلوم مهمة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية

معارض وهيئة مستقلة.. روشتة برلمانية للترويج للسياحة العلاجية فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

اعراض القولون العصبي .. للنساء والأطفال وعلاجه

صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

فيديو

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

رعد وسيول في عز الصيف| تحذير هام من الأرصاد بسبب طقس أغسطس

بأكثر من 90 محطة لتحلية مياه البحر.. كيف تغلب السيسي على الأزمة المائية|فيديوجراف

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ