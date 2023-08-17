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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني: تنوع حفلات الطرب إثراء كبير لمهرجان العلمين

برنامج هذا الصباح
برنامج هذا الصباح

‏قال الناقد الفني خالد محمود، إن التنوع في حفلات مهرجان العلمين الجديدة وتنوع الفئات العمرية يعطي ثراء لهذا المهرجان، ومنذ بداية مهرجان العلمين وهناك أسماء كبيرة في عالم الفن سواء في مصر أو العالم العربي مشاركة في المهرجان.

وتابع الناقد الفنيالناقد الفنيالناقد الفنيالناقد الفنيالناقد الفنيخلال مداخلة هاتفية له في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شا

 

 

 

 

شة "إكسترا نيوز"، أن الحياة في مدينة العلمين حياة كلها بهجة، وأنه متفائل بما هو قادم، مضيفا أن حفلات "الويك ايند"، خلقت حالة من المتعة والتفاعل بين الجمهور والنجوم، ووجود مجموعة من المطربين الذين ينتمون إلى مدارس واتجاهات مختلفة ومتنوعة هذا يعكس صورة مشهد غنائي عربي مهم.

العلمين مهرجان العلمين حفلات مهرجان العلمين برنامج هذا الصباح مدينة العلمين

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