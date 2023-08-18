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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دمر سيارات بـ600 ألف دولار.. جوارديولا فاشل في السواقة

صدى البلد

يتصدر الإسباني جوسيب جوارديولا الشهير بـ "بيب" قائمة المدربين في العالم خلال الوقت الحالي وذلك بعد قيادته لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي الممتاز - كأس الاتحاد الإنجليزي – دوري أبطال أوروبا).

دمر سيارات بـ600 ألف دولار.. جوارديولا فاشل في السواقة

كغيرة من نجوم كرة القدم، يعشق جوارديولا السيارات الفارهة والنادرة، ولكنه لا يجيد القيادة بشكل جيد، حيث قام بتحطيم العديد من السيارات مثل مرسيدس GLE سوداء بقيمة 80 ألف جنيه إسترليني، وسيارة رينج روفر بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني، وسيارة بنتلي GTX700 فضية اللون بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، وسيارة ميني كوبر بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني.

دمر سيارات بـ600 ألف دولار.. جوارديولا فاشل في السواقة

أبرز سيارات بيب جوارديولا

فيراري لافيراري

تتميز سيارة فيراري بمحرك 6.3 لتر V12، وتحصل على بعض المساعدة الكهربائية التي تزيد من إنتاجها إلى قوة مذهلة تبلغ 950 حصانًا وعزم دوران يبلغ 664 رطل قدم، تعتبر القوة الإضافية رائعة ولكنها تأتي على حساب الوزن الإضافي مع النظام الهجين، دفعها الخلفي مثل ماكلارين، مع علبة تروس مزدوجة القابض بسبع سرعات بين المحرك والعجلات.

 

بورشه 911

توفر بورشه 911 بثلاثة خيارات للمحرك، الخيار الأول للمحرك هو محرك سعة 3.0 لتر سداسي الأسطوانات يولد قوة 385 حصانًا أو 450 حصانًا أو 480 حصانًا على التوالي مع 450 نيوتن متر أو 530 نيوتن متر أو 570 نيوتن متر من عزم الدوران.

 

مرسيدس AMG جي تي

تمتلك مرسيدس AMG جي تي قدرة تبلغ 320 كيلووات (435 حصاناً) مزودة بمحرك سعته 3.0 لترات/أداء سريع وقوي في 4.5 ثوانٍ من 0 إلى 100 كم/ الساعة، وتجمع بين الأداء المذهل للسيارة الرياضية والجانب العملي للسيارة الأنيقة ذات الأبواب الأربعة.

ارديولا مانشستر سيتي دوري ابطال أوروبا مرسيدس بورشه 911 بيب جوارديولا بيب amg

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