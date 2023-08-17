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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

153 مليون جنيه تمويلا لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

صدى البلد

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، تخصيص مبلغ 153.6 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بتمويل من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خلال العام المالى 2023/2024 منها مبلغ 107.7 مليون جنيه من وزارة التخطيط ومبلغ 45.9 مليون جنيه من قرض البنك الدولي. 

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات مياه شرب والصرف الصحي من تمويل وزارة التخطيط يشمل احلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمركز المراغة واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمركز اخميم واحلال.

كما سيتم تجديد شبكات مياه الشرب بقرية الكوامل وقرية بندار الكرمانية واستكمال تنفيذ خطوط الصرف الصحى بقرية المحامدة البحرية وقرية الكوامل، إضافةً إلى إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشارع ترعة باجا الشرقى والغربى والنبوى المهندس وتفرعاتهم.

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ونوه بإحلال وتجديد شبكات المياه بمنطق الحويتى وغرب الكوبرى وخلف الجوازات واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقىة العمرى وحى راشد ومنطقة العارف وتوصيل الصرف الصحى للدير الابيض.

وأوضح المهندس ابو ضيف محمد احمد جبر رئيس وحدة مشروعات التنمية المحلية انه جارى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي من تمويل قرض البنك الدولى بمد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمركز جهينة وانشاء المزرعة الخشبية بجوار المنطقة الصناعية بغرب طهطا وتدعيم محطة مياه طهطا السطحية وتوصيل الصرف الصحى للمجازر.

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