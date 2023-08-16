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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كلية طب بيطري سوهاج تنظم قافلة مجانية لقرية ادفا وتعالج 655 رأس ماشية

صدى البلد

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج ، قافلة بيطرية مجانية لفحص وعلاج الحيوانات والدواجن بقرية ادفا بمركز سوهاج، حيث تم فحص و علاج ٦٥٥ حالة مرضية من “أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب”، وذلك من خلال عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

وأكد "النعماني" أن الجامعة تسعى دائماً إلى إطلاق قوافلها المجانية للأماكن الأكثر احتياجاً في مختلف قري ومراكز المحافظة وخاصة النائية منها، وذلك للفحص والعلاج والتوعية والإرشاد بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة والأمراض التي تنتقل بين الإنسان والحيوانات.

وتابع النعماني: وكذلك طرق الحفاظ علي تنمية الثروة الحيوانية، وذلك تحقيقاً لتوجهات جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن رئيس الجامعة وجه باستمرار إطلاق القوافل المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز الاقليم، بهدف إجراء الكشف، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التى تخدم هذه القري.

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وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية، أن القافلة قامت بعلاج وفحص عدد من الحالات المرضية، وتنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي.

كما أدت القافلة دور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، موضحاً أن القافلة شهدت إقبالا كبيرًا، حيث قدم الأهالي الشكر والتقدير للقائمين علي تنفيذ القافلة لجهودهم المبذولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، انه شارك فى القافلة عدد ١٢ من اعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٥ طالب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية، موضحاً أن هذه القوافل لها أيضًا دور هام في التدريب العملي للطلاب.

وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.

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