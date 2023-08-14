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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يتابع استكمال التشطيبات الخاصة بمبنى الإسكان الطلابي

صدى البلد

تابع الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج،استكمال التشطيبات الخاصة بمشروع مبنى الإسكان الطلابي (ب)، ومبني مجمع الفصول وذلك بالمقر  الجديد للجامعة، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، والاستماع من مندوبي الشركة المنفذة عن المراحل المتبقية لحين تسليم المشروعات.

يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة وعدد من مهندسي الادارة الهندسية بالجامعة.

وأكد "النعماني" أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالجامعات الحكومية، لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، والتوسع في إنشاء كليات جديدة، لتغطية كافة التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل.

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جامعة سوهاج

وأوضح ان الجامعة تسيير وفق خطة طموحة للتوسع في بناء العديد من المنشات الجديدة، لذا نحرص دوماً على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها لسرعة استكمالها، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة، وذلك بهدف إتاحة فرص تعليمية متعددة لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأشار الدكتور عبد الناصر يس إلى أن الجامعة تحرص علي توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة لضمان راحة الطلاب وتهيئة مناخ آمن له، موضحاً انه يتم تجهيز المباني بالشكل المطابق لمعايير الصحة والسلامة، والذي من شأنه ضمان الاستقرار والطمأنينة للطلاب وتوفير المناخ المناسب لهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

وأضاف الدكتور خالد عمران ان رئيس الجامعة قد وجه خلال الجولة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم، والاهتمام بمناطق الخدمات والتهوية داخل المباني لتجنب حدوث أي أضرار صحية للطلاب، وذلك ف اطار حرص الحامعة علي صحة وسلامة طلابها لتلقي العملبة التعليمية بسهولة ويسر،

وقال المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة  ان مبني الإسكان الطلابي( ب ) يقام على مساحة ٢٠٠٠ م٢ وبتكلفة حوالي ١٥٠ مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور ارضي و٤ أدوار متكررة، مضيفاً ان مبني مجمع الفصول يقام على مساحة ٤٠٠٠ م٢ ومكون  ايضاً من بدروم، دور أرضي، ٤ أدوار، بتكلفة ٩٠ مليون جنيه، حيث تم الانتهاء منه بنسبة ٨٥٪؜.

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