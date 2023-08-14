استولى على 6 ملايين جنيه.. حبس مستريح المواد الغذائية في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس حاصل على بكالوريوس تجارة في بداية العقد الخامس من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلاءه من 10 أشخاص على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين و980 ألف جنيهًا، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج بزعم توظيفها وإستثمارها في مجال تجارة تعبئة المواد الغذائية من خلال الشركة خاصته مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر 10% إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "ماجد. س. ب. ح- 37 سنة- طبيب، و9 آخرين- ويقيمون دائرة المحافظة".

بتضررهم من المدعو (عاطف. هـ. م. م-41 سنة- حاصل على بكالوريوس تجارة- ويقيم بناحية دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 مليون و980 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها وإستثمارها في مجال تجارة تعبئة المواد الغذائية من خلال الشركة خاصته مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر 10% إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد.

وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.