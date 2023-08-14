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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استولى على 6 ملايين جنيه.. طبيب و9 آخرين ضحايا مستريح سوهاج| تفاصيل

فلوس
فلوس

لا يزال الحلم بالثراء السريع وبالربح الوفير في أقل وقت يوقع الناس في مصايد النصابين بزعم توظيف الأموال واستثمارها ، ويلغى الإنسان عقله ويوقف تفكيره عندما يسمع أرباح شهرية تتجاوز أرقام خيالية في أسرع وقف فيسرع في الدفع بجميع أمواله وممتلكاته ليحصل على الربح الوفير ولكنه سرعان ما يتبخر الربح ويقع المواطن فريسة للنصب والنصابين.

 

سواء متعلم تعليم عالى او متوسط او  حتى لا تجيد القراءة والكتابة الكل يقع فريسة وسط اغراءات توظيف الأموال واستثمارها ،عندما يزين لهم النصاب عمله وانه سيستثمر أموالهم وسيحصلون على الربح شهريا في اسرع وقت.

أحداث الواقعة 

 في واقعة جديدة للنصب على المواطنين في محافظة سوهاج  تدور أحداث القصة حيث تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود محضراً من  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو ماجد. س. ب. ح- 37 سنة- طبيب، و9 آخرين- ويقيمون دائرة المحافظة".

يفيد بتضررهم من المدعو (عاطف. هـ. م. م-41 سنة- حاصل على بكالوريوس تجارة- ويقيم بناحية دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 مليون و980 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة تعبئة المواد الغذائية من خلال الشركة خاصته مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر 10% إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد.

 

 وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتم  تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

طبيب مستريح سوهاج استولى على 6 ملايين جنيه توظيف الاموال سوهاج

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