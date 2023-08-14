أبناء عمومة يتعديان على جارهما ويُصيباه بطلق ناري في سوهاج.. ما السبب؟

أصيب عامل زراعي في بداية العشرينات من العُمر، بطلق ناري بالفخذ الأيمن فتحتي دخول وخروج، على أيادي نجلي عمومة يقيمون بجواره، دائرة بناحية الرشايدة دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (عبد الرحمن. ا. ب. ع- 20 سنة- عامل زراعي)، مصاب بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالفخذ الأيمن.

وبالإنتقال والفحص وبسؤاله قرر باتهام كلاً من:" درويش. ص. ر. ب- 40 سنة- عامل زراعي، وحاتم. ع. ع. ر. ب- 19 سنة- عامل زراعي- ويقيمان بذات الناحية"، بالتعدي عليه وإحداث إصابته المنوه عنها.

وعقب التأكد من صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية، وبسؤالهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم على الأخر، وأتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري صوبه من السلاح المضبوط بحوزته نجم عنه إصابته المُشار إليها؛ بسبب خلافات الجيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.