هرب من حرارة الجو ولم يعد.. نهر النيل يخطف عشرينيًا في سوهاج

انتهت حياة شاب في نهاية العقد الثالث من العُمر، غرقًا بنهر النيل دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، أثناء استحمامه هربًا من حرارة الجو؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه النيل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شاب عشريني بنهر النيل دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو (أ. م. م. ع- 28 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، غرقًا بنهر النيل أثناء استحمامه هربًا من حرارة الجو، وتم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري، وتم إيداعها بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد ثمة إصابات أو ما شابه ذلك، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.