عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هرب من حرارة الجو ولم يعد.. نهر النيل يخطف عشرينيًا في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة شاب في نهاية العقد الثالث من العُمر، غرقًا بنهر النيل دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، أثناء استحمامه هربًا من حرارة الجو؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه النيل.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شاب عشريني بنهر النيل دائرة المركز.

الحلو المُر.. ضبط 680 كيلو سكر غير صالح للاستهلاك الآدمي في سوهاج

كبده وسجق وكفتة.. ضبط 310 كيلو لحوم مجمدة فاسدة في سوهاج

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو (أ. م. م. ع- 28 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، غرقًا بنهر النيل أثناء استحمامه هربًا من حرارة الجو، وتم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري، وتم إيداعها بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد ثمة إصابات أو ما شابه ذلك، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

 

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حرارة نهر النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

وزير التعليم: لا يوجد رسوب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

محمد صلاح حكالي عن الزمالك.. حقيقة كلام ماني عن قطبي الكرة المصرية ؟

موضوعات متعلقة

سرقوا منزلا وأنهوا حياة وريثه.. تجديد حبس 5 أشخاص في سوهاج

ترشيحاتنا

3 عروض.. أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رحيل شيكابالا عن الزمالك

شاهد.. حريق ضخم يلتهم منشأة تخزين في العاصمة الروسية

إصابة 21 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بآخر في الشرقية.. تفاصيل

بولندا تتهم روسيا وبيلاروس بزيادة تدفق المهاجرين إلى أراضيها

البحر المتوسط مقبرة المهاجرين.. لماذا تزايدت الوفيات جراء غرق القوارب في 2023؟

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

بالطريقة الأسكندرانية.. خطوات عمل السمك شبار

تحذيرعاجل.. مشروب منتشر في الأسواق يسبب الشلل الدماغي

اكتشاف أول علاج له.. كل مالا تعرفه عن اكتئاب مابعد الولادة

فيديو

ارتفع 250 جنيها| الجنون يصيب الذهب من جديد.. وهذا سعر عيار 21

مفاجأة الطب والأسنان.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ