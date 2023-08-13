كبده وسجق وكفتة.. ضبط 310 كيلو لحوم مجمدة فاسدة في سوهاج

أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم السبت، أنه تم 310 كيلو لحوم مجمدة متنوعة بين "كبده وسجق وكفتة"، فاسدة حيث إنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، دائرة المديرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بضبط 310 كيلو لحوم مجمدة متنوعة بين "كبده وسجق وكفتة"، فاسدة حيث أنها منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمحل لبيع المواد الغذائية والمجمدات بإحدى المراكز جنوب محافظة سوهاج

وأشار "إبراهيم" إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب تلك المحال التجارية والقائمين على العمل بها، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، موضحًا أن حملات مديرية التموين بسوهاج، خلال الساعات القليلة الماضية، قد أسفرت عن ضبط 680 كيلو سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير عدد من المحاضر التموينية والتي جاء بيانها كالآتي:" نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين:"لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز".

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.