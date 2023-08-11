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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسر ضلوع وضرب بالنار | تصعيد أزمة "بيت عيلة" في سوهاج

ضحية الدفاع عن منزل
ضحية الدفاع عن منزل العائلة بسوهاج

"انا كنت رايح مع اهلي زيارة لناس في جرجا وعدينا على بيتنا في المنشاة وشوفنا بيت جدي متجدد وسألنا مين اللي عمل كده في البيت بعدها مشوفناش غير جثة مننا ودمنا سايح في البلد"، بهذه الكلمات بدأ الشاب الثلاثيني ابن محافظة الإسكندرية أحمد محمد، حديثه مع موقع صدى البلد، موضحًا ما تعرض له بصحبة عائلته بمحافظة سوهاج.

عائلة كاملة خمسينية وشقيقيها ونجلها وزوجها ونجل شقيقها، ذهبوا من أجل زيارة عائلية بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، ثم قرروا أن يقضون إجازتهم في منزل جدهم في قرية أولاد سلامة بمركز المنشاة جنوب سوهاج، لم يتوقعوا أن في انتظار أحدهم ملك الموت، وفي انتظار الباقية سيل الدم.

واستكمل العامل الثلاثيني حديثه قائلًا:" سرقة واتسرق مننا بيتنا بالوراثة من أكثر من 10 ولا 15 سنة، واتعدوا علينا حتى على الست الكبيرة اللي معانا،  ووقع ابن خالي جثة هامدة قدام عيني وابويا بين الحياة والموت اهو.. اتشتمنا بأبشع الألفاظ وفي الآخر البيت لحد دلوقتي مش عارفين ندخله".

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مصرع عشريني وتمزيق جسد سبعيني في مشاجرة نارية في المنشاة

 

وأوضح الشاب أن نجل شقيق والدته المدعو:" أحمد نور علي"، قد وقع ضحية التعدي عليهم في مركز المنشاة، أثناء محاولته الدفاع عن منزل عائلته الذي قد أخذ منهم بوضع اليد من عائلة تحيا بقرية أولاد سلامة دائرة المركز.

وأشار ابن محافظة الإسكندرية، إلى أن والده المدعو محمد محمد خميس، البالغ من العُمر 72 عامًا، قد أصيب إثر التعدي عليه بالواقعة سالفة الذكر، بكسور بـ3 ضلوع، وهواء بالرئة وشرخ بالمخ ونزيف داخلي بالمخ؛ ما جعل الأب السبعيني جليس الفراش ولا يستطع أن يتناول شربة ماء.

ويُناشد الشاب الثلاثيني، مديرية أمن سوهاج، مُتمثلة بـ اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بسرعة البت في أمر الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال استعادة منزل عائلته واسترجاع حق نجل شقيق والدته الذي ضاعت روحه دفاعًا عن منزل عائلته.

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 الشاب أحمد محمد، البالغ من العمر 30 عامًا، قد أصيب بطلقات خرطوش بالقدم اليُسرى، وكسر بذات القدم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شاب وتمزيق جسد سبعيني في مشاجرة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع الشاب:" أحمد نور- 24 سنة- عامل"، وإصابة كلًا من:" محمد محمد خميس، بطلقات خرطوش ونزيف داخلي بالمخ، ونجله أحمد محمد بكسر بالقدم اليُسرى".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبس كل من:" علي ع. ع، وشقيقه ربيع ع، وانشراح ح. م، وشقيقها محمد ح. م، وعمر ا. ع"، طرف أول من الذين استولوا على منزل الورثة.

وطرف ثانٍ كلًا من:" السيد علي وشقيقه حسانين علي"، من الذين تم الاعتداء عليهم أثناء دفاعهم عن منزل عائلتهم، وأشقاء والد المجني عليه ضحية الغدر، وأشقاء والدة ابن الإسكندرية الشاب أحمد محمد محمد خميس، 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تم تجديدها إلى 15 يومًا أخرى.

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