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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحلو المُر.. ضبط 680 كيلو سكر غير صالح للاستهلاك الآدمي في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم السبت، أنه تم 680 كيلو سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بعدد من محال البقالة دائرة عدد من مراكز محافظة سوهاج.

وأشار "إبراهيم" إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب تلك المحال التجارية والقائمين على العمل بها، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

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بيان المضبوطات بتموين سوهاج

كما تعمل على ضبط الأسعار بالأسواق ومتابعتها، ولن تسمح بأي زيادة غير رسمية لأي منتج يُباع بالأسواق.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، موضحًا أن حملات مديرية التموين بسوهاج، خلال الساعات القليلة الماضية، قد أسفرت عن ضبط 680 كيلو سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وكان من بينهم 53 لفة سكر بكل لفة 10 كيلو سكر، بإجمالي 530 كيلو سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي بينما تم ضبط 150 كيلو سكر بمحل بقالة دائرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج.

كما تم تحرير عدد من المحاضر التموينية والتي جاء بيانها كالآتي:" نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين:"لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز".

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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