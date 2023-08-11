سرقوا منزلا وأنهوا حياة وريثه.. تجديد حبس 5 أشخاص في سوهاج

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس 5 أشخاص من بينهم سيدة أربعينية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديهم على عائلة كاملة بالأسلحة البيضاء والخرطوش، واسقاطهم شاب عشريني جثة هامدة وتمزيقهم جسد سبعيني ونجله الثلاثيني، في مشاجرة بقرية أولاد سلامة دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شاب وتمزيق جسد سبعيني ونجله في مشاجرة مُسلحة، بقرية أولاد سلامة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع الشاب:" أحمد نور- 24 سنة- عامل"، وإصابة كلًا من:" محمد محمد خميس، بطلقات خرطوش ونزيف داخلي بالمخ، ونجله أحمد محمد بكسر بالقدم اليُسرى"، وبسؤال الأخير ووالدته المدعوة "حمديه علي حسانين- ٤٥ سنة- ربة منزل- من ابناء مركز المنشاة وتقيم بالإسكندرية"، اتهمت 5 أشخاص بينهم سيدة أربعينية، بالاستيلاء على منزل عائلتهم، والتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء والخرطوش.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبس كل من:" علي ع. ع، وشقيقه ربيع ع، وانشراح ح. م، وشقيقها محمد ح. م، وعمر ا. ع"، طرف أول من الذين استولوا على منزل الورثة.

وطرف ثانٍ كلًا من:" السيد علي وشقيقه حسانين علي"، من الذين تم الاعتداء عليهم أثناء دفاعهم عن منزل عائلتهم، وأشقاء والد المجني عليه ضحية الغدر، وأشقاء والدة ابن الإسكندرية الشاب أحمد محمد محمد خميس، 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تم تجديدها إلى 15 يومًا أخرى.