استولى على 6 ملايين جنيه.. ضبط مستريح تعبئة المواد الغذائية في سوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط حاصل على بكالوريوس تجارة في بداية العقد الخامس من العُمر؛ إثر استيلاءه من 10 أشخاص على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين و980 ألف جنيهًا.

وذلك بزعم توظيفها وإستثمارها في مجال تجارة تعبئة المواد الغذائية من خلال الشركة خاصته مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر 10% إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو ماجد. س. ب. ح- 37 سنة- طبيب، و9 آخرين- ويقيمون دائرة المحافظة".

يفيد بتضررهم من المدعو (عاطف. هـ. م. م-41 سنة- حاصل على بكالوريوس تجارة- ويقيم بناحية دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 مليون و980 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها وإستثمارها

في مجال تجارة تعبئة المواد الغذائية من خلال الشركة خاصته مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر 10% إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد.

وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.