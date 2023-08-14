مفاجأة| بعد رسوب طلابها.. طب سوهاج الأعلى مجموعا في تنسيق 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، تصدر كلية طب سوهاج بأعلى مجموع في تنسيق كليات الطب 2023.

وكانت كلية طب سوهاج قد أثارت الجدل على السوشيال ميديا مؤخرا ، حيث أثارت نتيجة الفرقة الأولى في كلية طب سوهاج ، غضب الأهالي بالمحافظة، بعد أن تم اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 39% بينما بلغت نسبة رسوب الطلاب بالفرقة الأولى في كلية طب سوهاج 61%.

وأكد الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية طب جامعة سوهاج، تفاصيل رسوب 61% من طلاب أولى طب سوهاج.

وأوضح عميد كلية طب سوهاج أن عدد الطلاب 600 تقدم إلى الامتحانات 568 طالبا نجح منهم 222 بنسبة 39.08%، فيما حصل 150 طالبا على تقدير امتياز.

وأشار عميد كلية طب سوهاج، إلى أن الامتحانات التي خضع لها الطلاب كانت إلكترونية دون أي تدخل بشري وأيضا التصحيح إلكتروني.



وأكد عميد كلية طب سوهاج أن كلية الطب لا تقاس بما حصل عليه الطالب من مجموع بالثانوية العامة وإنما تحتاج إلى الاجتهاد، لذلك غير مقبول تخريج طبيب ضعيف المستوى، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تظلمات حتى الآن بشأن النتيجة.



وأهاب عميد كلية طب سوهاج أولياء الأمور بضرورة الحرص على التزام الطلاب والاستذكار، قائلا: «أنا شايف إن قدرات ابني لا تصلح لا يجب إرغامه على الالتحاق بكلية الطب».

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تنسيق كليات الطب 2023

طب سوهاج 387.5

هندسة بترول و تعدين السويس 386

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب المنيا 377.5

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب حلوان 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373

طب أسنان بني سويف 373

طب أسنان الفيوم 373