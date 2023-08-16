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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يُعلن الاستعداد لتشغيل مجمع الخدمات الصناعية بـ"نجوع بني واصل"

صدى البلد

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تجهيز وتركيب الآلات والمعدات اللازمة تمهيدا لتشغيل مشروع مجمع الخدمات الصناعية بقرية نجوع بني واصل بمركز ساقلتة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وأوضح المحافظ ، أن مجمع الخدمات الصناعية يهدف إلى تدريب وتشغيل الشباب ودعم أصحاب الحرف الصناعية، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من طابقين أرضي وعلوي.

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ويضم 15 ورشة بكل طابق، بإجمالي 30 ورشة، ويهدف المجمع إلى تشغيل من 70 إلى 100 شاب من أصحاب الحرف، ويضم ورش متنوعة لخدمة أهالى مركز ساقلتة.

يذكر أن المجمع يعمل بنظام خطوط الإنتاج ومنها "خط انتاج الشاليموه، خط انتاج ورق الكاشير، خط انتاج أظرف الخطابات، خط إنتاج بكر سوليتب، خط  إنتاج مشغل خياطة متكامل، خط انتاج الكرتون مضلع نص اتوماتيك، طباعة 2 لون كرتون مضلع، خط انتاج اكواب الكرتون، خط انتاج علب كرتون مقاسات صغيرة".

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج حياة كريمة مجمع الخدمات ساقلتة

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