رئيس جامعة سوهاج: تكلفة مبنى كلية الحقوق والإدارة المركزية 300 مليون جنيه

أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، أن ما يشهده مقر الجامعة الجديد من إنشاءات يعكس قدر الاهتمام الذي توليه الدولة للجامعات الحكومية والتي تهدف إلي تطوير المنظومة التعليمية فى مختلف مراحلها.

جاء ذلك خلال جولاته التفقدية للإنشاءات الجديدة بالمقر الجديد للجامعة، للوقوف علي معدلات الإنجاز الفعلية، حيث تفقد مبني الإدارة المركزية وملحقاتها ومبني كلية الحقوق، يرافقه الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعدد من مهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.

وقال إن إدارة الجامعة تحرص علي تنفيذ جولات تفقدية بصورة مستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ بالإنشاءات الجديدة، وذلك تمهيداً لاستلامها حسب الجدول الزمني المقرر لكلاً منها، وتأثيثها على أعلى مستوى من الجودة لبدء العمل بها عقب الإنتهاء من تجهيزها للوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية.

ووجه رئيس الجامعة، خلال جولته، بسرعة الانتهاء من التنفيذ واتباع التجهيزات التي تتلاءم مع طبيعة كل مبنى كلاً حسب تخصصه، والالتزام بجودة التنفيذ طبقاً للمواصفات المعتمدة، موجهاً الشكر لاستشاري ومهندسي المشروع علي الجودة والإلتزام بالجدول الزمني للمشروع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مبنى الإدارة المركزية وملحقاتها يقع على مساحة 8500 متر مربع بتكلفة تتخطى 183.5 مليون جنيه، ويتكون من بدروم وطابق أرضي و5 طوابق عليا، ويضم مكتب رئيس الجامعة، وقاعة مجلس الجامعة، وقاعات الاجتماعات الفرعية، إلى جانب مكاتب القيادات الجامعية والإدارات المختلفة، كما أن مبني كلية الحقوق والذي يتم إنشاؤه على مساحة 6 آلاف متر تقريبًا، بتكلفة إجمالية 116 مليونا و900 ألف جنيه، يتكون من طابق أرضي وبدروم، بالإضافة إلى 4 طوابق متكررة، تشمل 3 مدرجات وقاعات تدريس، وغرف إدارية.