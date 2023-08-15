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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة شخصين وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية بـ سوهاج

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بشأن حدوث مشاجرة ووجود حالة وفاة وإصابتين بدائرة المركز.

وتبين بعد الإنتقال والفحص من جانب الأجهزة الأمنية نشوب مشاجرة بين طرف أول (شخصين وسيدة) مصابين بطلقات نارية وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وعقب ذلك توفى إثنين منهم متأثران بإصابتهما ، وطـرف ثانى (شخصين وبحوزتهما " 2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار) جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وإتهم الطرف الأول الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما نتج عنها الإصابات المشار إليها بسبب خلافات بينهم، وبمواجهة الطرف الثانى إعترفا بإرتكابهما الواقعة. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إطلاق أعيره نارية الأسلحة النارية امن سوهاج حدوث مشاجرة شرطة البلينا مديرية امن سوهاج

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