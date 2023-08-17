هروب القوات.. أوكرانيا على شفا كارثة بعد هجوم روسي كاسح

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الجيش الأوكراني بدأ في التراجع في اتجاه خاركيف بسبب نجاحات القوات الروسية.

وقال ماكجريجور: "روسيا شنت هجوما في اتجاه خاركيف... علاوة على ذلك، فهم لا يواجهون مقاومة قوية".

وأضاف أن “عدم استعداد واشنطن للدخول في محادثات سلام لحل الأزمة الأوكرانية أجبر موسكو على المضي في الهجوم”.

نظام كييف على شفا كارثة

وأشار إلي أنه “نتيجة لذلك، كان نظام كييف على شفا كارثة، حيث كانت القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على مقاومة القوات الروسية على خط المواجهة”.

وأضاف مكجريجور: "العديد من الجنود يهربون.. وقد بدأ الأوكرانيون في تسليم وحدات كاملة من مائة ومئتي شخص".

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إنه تم تجهيز أكثر من 120 ألف مقبرة جديدة في أوكرانيا بعد فشل الهجوم المضاد.

وأوضح ماكجريجور، على قناته على موقع “يوتيوب”، أن "أوكرانيا دمرت، وانخفض عدد سكانها إلى 19-20 مليون نسمة.. وتقدر خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بحوالي 350-400 ألف شخص".

وكشف عن صور جديدة من الفضاء تظهر قبورًا تم حفرها مؤخرًا للجنود الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم خلال الهجوم المضاد الفاشل.