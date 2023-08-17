إعلان صادم من روسيا بشأن شروط السلام مع أوكرانيا

قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم الخميس، إن السلام مع أوكرانيا لا يمكن أن يتم إلا بشروط روسيا، ولا يوجد خيار آخر.

وكتب بونداريف، عبر “تليجرام”، “يُعرض على أوكرانيا التنازل عن مطالباتها بالأراضي المفقودة وإبرام السلام مع روسيا من أجل الانضمام إلى الناتو... من الواضح أن هذه الأراضي ملكنا بموجب جميع القوانين، ولن نتنازل عنها".

وأضاف أنه "إذا تم إبرام السلام مع أوكرانيا على الإطلاق، فسيكون ذلك فقط بشروط روسيا، مع بقاء مناطق شبه جزيرة القرم ودونباس وزابوريجيا وخيرسون في روسيا"، مؤكدا "نحن لا نفكر في خيار آخر".

وأكد بونداريف، أن هناك العديد من المناطق المتنازع عليها في أوكرانيا.

وأضاف: "في الواقع، كييف هي أم المدن الروسية، وبوجه عام، يجب أن تنتمي جميع الأراضي التي تصل إلى نهر زبروخ، أي إلى غرب أوكرانيا، تاريخياً إلى روسيا.. كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف كثيرًا أن عاصمة أوكرانيا يجب أن تنتقل إلى لفيف”.