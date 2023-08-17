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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استسلام بوتين.. الكشف عن هدف أمريكا الحقيقي من المحادثات حول أوكرانيا بالسعودية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الصحفي الأمريكي المخضرم، سيمور هيرش، نقلاً عن ممثل للمخابرات الأمريكية، إن مؤتمر السلام في المملكة العربية السعودية حول الصراع في أوكرانيا كان مخططًا له من قبل الولايات المتحدة تمهيدًا لـ "استسلام" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكتب هيرش، عبر مدونته “سوبستاك”،  “قمة جدة كانت من اقتراح جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي. لقد خطط أن تكون بمثابة بايدن المكافئ لمعاهدة فرساي للسلام. يجتمع التحالف الكبير للعالم الحر للاحتفال بـ النصر بعد الهزيمة المذلة لعدو مكروه".

وأضاف أن الخطوة الأخيرة كانت أن تكون "استسلام" روسيا بعد هجوم الربيع المضاد في أوكرانيا.

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وتابع: “حتى "محاكمة نورمبرج” تم التخطيط لها في المحكمة الجنائية الدولية مع جيك سوليفان كممثل للولايات المتحدة”.

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