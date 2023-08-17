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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعراض غنائم الحرب.. روسيا تتفتح معرض للأسلحة الغربية المستولي عليها من أوكرانيا

روسيا تتفتح معرض
روسيا تتفتح معرض للأسلحة الغربية المستولي عليها بأوكرانيا

تم عرض مئات القطع من المعدات العسكرية الثقيلة التي استولت عليها القوات الروسية خلال الحرب في أوكرانيا كجزء من معرض ضخم في الهواء الطلق في موسكو.

ويمكن للزوار مشاهدة كل من الأسلحة الأوكرانية الصنع وتلك التي قدمها الغرب إلى كييف.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام الروسية عشرات الأسلحة التذكارية مصطفة في «باتريوت بارك» الواقعة غرب العاصمة الروسية، والمعرض جزء من المنتدى العسكري والتقني الدولي “Army-2023”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، التي نظمت الحدث، إن المعرض يشمل كل شيء من ناقلات الجنود المدرعة الأمريكية M-113 و CV90-40 السويدية إلى الدبابات الفرنسية ذات العجلات AMX-10RCR والمركبات المدرعة الأسترالية Bushmaster.

روسيا تتفتح معرض بموسكو للأسلحة الغربية المستولي عليها من أوكرانيا

ووفقا للوزارة، فإن الحدث يضم كمية لا بأس بها من المعدات البريطانية الصنع مثل مركبات هاسكي والدرواس المدرعة. تتعلق الأوصاف المصاحبة أيضا بكيفية ومكان استيلاء القوات الروسية على كل سلاح.

تم توفير أكثر من 870 نوعا من الأسلحة التي استولت عليها القوات الروسية للمعرض. معظم الأمثلة إما سوفيتية الصنع أو منتجة في أوكرانيا. لا يتميز الحدث بالمعدات الأرضية فحسب، بل يشمل أيضا العديد من زوارق الدورية التي تم الاستيلاء عليها في مدينة ماريوبول الساحلية على البحر الأسود.

وتقدم وزارة الدفاع الروسية تقارير منتظمة عن تدمير الأنظمة الأوكرانية في الصراع المستمر.

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ووفقا للوزارة، فقد جيش كييف حوالي 5000 قطعة من المعدات الثقيلة في محاولات فاشلة إلى حد كبير لاختراق الدفاعات الروسية منذ بدء هجومهم المضاد في أوائل يونيو.

كما تنشر القوات المسلحة الروسية بانتظام صورا ومقاطع فيديو للمركبات الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك أمثلة غربية الصنع. أظهر أحد هذه المقاطع دبابة ليوبارد ألمانية الصنع.

موسكو أوكرانيا روسيا

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