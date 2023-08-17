في عمليات هجومية.. روسيا تعلن القضاء على 1000 جندي أوكراني

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية شنت عمليات هجومية ناجحة وعززت مواقعها في محور دونيتسك.

وأضافت الدفاع الروسية أنها استطاعت القضاء على نحو 1000 جندي أوكراني في جميع المحاور.

وأفاد نبأ عاجل نقلته العربية، بأن روسيا تفرض غرامات على جوجل بدعوى عدم حذف "معلومات كاذبة".

في سياق آخر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس، الأربعاء، عقوبات على كيانات مرتبطة بصفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.

وعززت موسكو وبيونج يانج علاقاتهما العسكرية، خاصة بعد فرض أوروبا وأمريكا عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.