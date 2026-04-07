عمرو القاضي لصدى البلد: تخوّفت من شخصيتي في “شاهد قبل الحذف”

كشف الفنان عمرو القاضي عن كواليس مشاركته في مسلسل شاهد قبل الحذف، مؤكدًا أن العمل جذب انتباهه منذ اللحظة الأولى بسبب فكرته المختلفة وطابعه الاجتماعي الذي يسلّط الضوء على العلاقات الإنسانية المتشابكة.

وأوضح القاضي في تصريحات صحفية أن أكثر ما حمّسه لخوض التجربة هو تناول المسلسل لقضايا اجتماعية واقعية، تعكس تباين العلاقات بين الأفراد واختلاف العادات والتقاليد داخل المجتمع، وهو ما اعتبره عنصرًا مهمًا يضيف عمقًا وثراءً للأحداث.

وأشار إلى أنه رغم اقتناعه بالعمل، إلا أنه شعر بشيء من القلق تجاه الشخصية التي يقدمها، موضحًا أن ملامحها قد تبدو سهلة وبسيطة للوهلة الأولى، لكنها تحمل في داخلها تعقيدات وتحولات كبيرة تحتاج إلى أداء دقيق وإحساس عالٍ لتجسيدها بشكل مقنع. وأضاف أن هذه التحديات كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعته للموافقة على الدور، لما تحمله من فرصة لإظهار قدراته التمثيلية بشكل مختلف.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوى عثمان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، إلى جانب عدد من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية.

المسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري، وإخراج محمد أسامة، ومن إنتاج حسن عسيري، ويُنتظر أن يحقق صدى واسعًا عند عرضه، خاصة في ظل ما يقدمه من طرح اجتماعي مختلف وأداءات تمثيلية مميزة.