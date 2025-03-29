عمرو القاضي لصدي البلد: خوفت من ردود الأفعال علي شخصيتي في منتهي الصلاحية

تألق الفنان عمرو القاضي في مسلسل منتهي الصلاحية الذي يعرض حالياً في مارثون دراما رمضان المبارك 2025

وقال عمرو القاضي في تصريحات خاصة لصدي البلد " بجسد شخصية فريد زوج مدمن المراهقات الإلكترونية ويتعرض هو الأسرة لكثير من المخاطر ، الشخصية بتوصل ممكن يبيع حياتة و بيتة ، التناقض في الشخصية حمسني لها و التحدي

واستطرد عمرو القاضي لا يوجد شر مطلق ، و تعاطفت في الشخصية ، و هو شخص مهزوز ومشتت



وأضاف عمرو القاضي : "المخرج تامر نادي هو من اختارني للدور، وهو مخرج مبدع يهتم بالتفاصيل، وسعيد التعاون معه، حيث كان العمل معه ممتعًا . كما أنني سعيد أيضًا بالعمل مع المؤلف محمد هشام عبية وجميع فريق العمل، فالأجواء في الكواليس كانت مليئة بالتعاون والإيجابية".

واستطرد عمرو القاضي تحمست أيضاً لأن موضوع المسلسل جديد و مختلف وجرئ ، المراهنات الإلكترونية، و مسلسل مستوي فني رائع

اختتم عمرو القاضي: " كنت خايف من ردود الفعل علي الشخصية و لكن الحمدلله ردود الأفعال كانت مفاجأة و اكثر من عظيمة و هائلة ، الشخصية ظهور خاص الحمد لله سعيد جدا



مسلسل منتهي الصلاحية بطولة ياسمين رئيس ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، تامر نبيل، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، عمرو القاضي ، مريم عادل الجندي ، محمد عبده ، حسن مالك ، جاسكا حسام الدين ، كوكبة كبيرة من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.