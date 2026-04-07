نقيب الإعلاميين ينعى والد محمد إبراهيم رئيس التلفزيون

ينعى الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، ببالغ الحزن والأسى وفاة والد الإعلامي محمد إبراهيم، رئيس التلفزيون المصري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.

وأعرب نقيب الإعلاميين عن خالص تعازيه وصادق مواساته للإعلامي محمد إبراهيم ولأسرته الكريمة في هذا المصاب الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نقابة المهن السينمائية تنعى والد المخرج محمد إبراهيم

ونعت نقابة المهن السينمائية والد المخرج محمد إبراهيم، رئيس قطاع التليفزيون، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.

واصدرت النقابة بيان عبر الحساب الرسمي على فيسبوك ، جاء فيه: “ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، والد الزميل المخرج محمد إبراهيم، رئيس التليفزيون المصري، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان”.

ومن المقرر ان تقام الجنازة غدًا الثلاثاء 7 / 4 / 2026 بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري- ٦ أكتوبر، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

