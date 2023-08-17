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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

346.3 مليون جنيه حجم مبيعات سند الخير للسلع الغذائية في المحافظات.. فيدبو

خالد قاسم
خالد قاسم

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، آخر تطورات متابعة مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في مارس 2022 لتوفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لافتا إلى المبادرة حققت مبيعات وصلت إلى 346.300 مليون جنيه.

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وأوضح الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المبادرة تهدف إلي توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في القرى الأكثر فقرا بـ 18 محافظة والأحياء الشعبية كمرحلة أولى وهي محافظات (المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - القاهرة - الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم - بني سويف - الغربية - شمال سيناء) من خلال 100 سيارة جابت هذه المحافظات.

 

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "سند الخير" شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع، حيث تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات في كل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في كل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء و 2 سيارة لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.
 

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