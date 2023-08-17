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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجريدة الرسمية تنشر مذكرة من وزير التنمية المحلية لـ مجلس الوزراء بشأن محور المرج

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم في العدد 32 (تابع) في 10 أغسطس سنة 2023، مذكرة إيضاحية مقدمة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للعرض علي رئيس مجلس الوزراء  وكان نصها كالتالي..

أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (10044) المؤرخ ۲۰٢٣/٦/١ مرفقاً به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي والعقـارات اللازمة لتطوير محور مؤسسة الزكاة – بحي المرج – كمرحلة أولـى مـن تطـوير محاور المرج السبعة لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعـة العامـة والمملوكة بكشف الملاك الظـاهرين والاستيلاء عليهـا بطريـق للمواطنين الوارد .. أسمائهم ب لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 3119 لسنة ٢٠٢٣.

والثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنـه تـم تقـدير قيمـة التعويضات بقيمة إجمالية بمبلغ 61.٨٦٢,000 (واحد وستون مليونًا وثمانمائة واثنان وستون ألـف جنيه لا غير) عن طريق المقيم العقاري الدكتور سيف الدين أحمد فرج المتعاقد مع المحافظة والمعتمد من هيئة الرقابة المالية وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من  القانون رقم 10 لسنة 1990 تعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلـك فور صدور قرار المنفعة العامة حيث الثابت أنه أرفق بـالأوراق: يتضمن أسـماء المـلاك الظـاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها، والاستيلاء عليهـا بطريـق التنفيذ المباشر حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته.

ولما كان مشروع تطوير محور مؤسسة الزكاة بمحافظة القاهرة يعد من أعمـال المنفعة العامة الأمر الذي يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة لـه والاستيلاء بطريـق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظـام الإدارة المحليـة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاتـه بـشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية فقد أعد مشروع القرار المرفق.
 

الجريدة الرسمية مذكرة إيضاحية وزير التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء

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