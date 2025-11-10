قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تتابع اليوم الأول لانتخابات النواب

غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان
غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات اليوم الأول لأعمال غرفة العمليات الخاصة بمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 وإستكمالآ لمتابعة المصريين بالخارج، برئاسة السفير محمود كارم، وعضوية كل من عبد الجواد أحمد عضو المجلس، وعضوي المجلس دينا خليل ومحمود بسيوني، وعدد من الباحثين المعنيين، بمتابعة سير العملية الانتخابية.

وتتابع الغرفة مجريات العملية الانتخابية في مختلف المحافظات من خلال فرق ميدانية متخصصة، إلى جانب فريق داخلي للرصد والتوثيق، بهدف ضمان تغطية دقيقة وموثوقة تعزز من الشفافية وتدعم احترام المعايير الدولية في متابعة الانتخابات.

وأكد السفير محمود كارم أن انطلاق أعمال الغرفة يأتي في إطار الدور الوطني للمجلس في دعم العملية الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على متابعة جادة وشفافة لكل مجريات الاقتراع، بما يعكس احترام إرادة الناخبين وحماية حقوقهم الدستورية.

وأضاف أن المجلس يسعى من خلال فرق المتابعة المتخصصة إلى تقديم قراءة دقيقة ومحايدة لما يجري في الميدان، وتحليل التطورات المختلفة لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز الثقة العامة في الانتخابات ودعم مسار الديمقراطية في مصر.

وأشار عبد الجواد أحمد إلى أن فرق المتابعة المتواجدة في مختلف المحافظات تعمل على رصد فتح اللجان، سير الاقتراع، وتوثيق أي ملاحظات بشكل فوري، بما يضمن حيادية المعلومات ومصداقيتها، مضيفاً أن التواجد المباشر لمتبعينا على الأرض يتيح للمجلس تقديم تقييم موضوعي وموثوق لسير العملية الانتخابية، ويساهم في حماية حقوق الناخبين وتعزيز مبدأ الشفافية الذي يعد أساس أي نظام ديمقراطي متكامل.

كما أشار المشرف على غرفة الانتخابات إلى أن المجلس يضع على رأس أولوياته متابعة كل التفاصيل الدقيقة للعملية الانتخابية، لضمان أن تتم وفق أعلى معايير النزاهة، وأن تحافظ على الثقة المجتمعية في المؤسسات الانتخابية، بما يدعم المشاركة السياسية الفاعلة والمستدامة.

