ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي

نعت الفنانة بدرية طلبة، الفنان الراحل إسماعيل الليثي؛ بعد إعلان وفاته منذ قليل في مستشفى ملوي بالمنيا متأثرا بتعرضه لحادث سير.

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”: “ادعوله بالرحمة والمغفرة.. يا رب صبر أهله”.



ورحل عن عالمنا قبل قليل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عمر ناهز ٤٥ عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث سير فجر يوم الجمعة الماضي.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي أكدت أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حرجة وغير مستقرة، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، بتصادم سيارتين ملاكي، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.