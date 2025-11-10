قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ومكان جنازة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
أخبار العالم

فضيحة في BBC تهزّ الإعلام البريطاني .. استقالات قيادية واتهامات بالتحيّز المؤسسي

علي صالح

أثارت الفضيحة المنسوبة إلى BBC موجة من الاتهامات باستمرار بوجود تحيّز مؤسسي في المؤسسة، بعد أن نشرت صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية تقريراً يكشف أن شبكة الـ بي بي سي عدّلت مقطع خطابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما استدعى استقالة عدد من قياديي الشبكة وتوجيه انتقادات سياسية وإعلامية واسعة، وفقا لصحيفة تيليجراف البريطانية.

التقرير الذي نشرته الصحيفة  استند إلى مذكرة داخلية (منسوبة إلى مايكل بريسكوت، مستشار سابق لمعايير التحرير في الـ BBC) أن برنامج الوثائقي التابع للسلسلة بانوراما والذي حمل عنوان “ ترامب .. فرصة ثانية” قد «دمج» بين جزأين من خطاب ترامب في 6 يناير 2021، أحدهما حيث قال "سنسير نحو مبنى الكابيتول، وسأكون معكم" وآخر حين قال “نحن نقاتل، نقاتل بكل ما أوتينا…”.. بعد فجوة زمنية تزيد عن 50 دقيقة، الأمر الذي خلق انطباعاً بأنه حثّ مباشراً على اقتحام مبنى الكابيتول. 

إضافة إلى ذلك، تقول المذكرة إن البرنامج استخدم لقطات لتظاهرة سارت قبل الخطاب، ما زاد من التوجيه ضمنياً بأن المسيرة تلك كانت استجابة مباشرة للكلام، وفقا لـ تيليجراف.

وعلى خلفية هذا الكشف، قدّم كل من المدير العام لـ بي بي سي، تيم دافي، ورئيسة الأخبار، ديبورا تيرنِس، استقالتيهما. 

وفي مقابلات لاحقة، أكدت تيرنس أن «بيانات التحيّز المؤسسي في أخبار بي بي سي غير صحيحة»، لكنها اعترفت بوجود «أخطاء في الحكم».حسب ذا جاديان البريطانية

من جهته، قال رئيس مجلس الـ بي بي سي،  سمير صلاح في بيان: «تمّ خطأ في التقدير» فيما يتعلّق بتحرير الخطاب، لكنه رفض وصف الشبكة بأنها تعاني من تحيّز مؤسسي، وأكد أن «الاقتراح بأنها حاولت دفن القصص هو ببساطة غير صحيح»، وفقا لـ ذا جارديان

الصحيفة والتقرير المرفوع يلقيان الضوء على أن المسألة ليست مجرد تحرير خاطئ، بل «نمطاً مؤسسياً» بحسب المنتقدين، حيث تضمّنت مذكرة بريسكوت نحو 9 أوجه لخلل المعيار التحريري في تغطيات بي بي سي تتعلّق بقضايا ترامب، وإسرائيل، وحقوق المُتغيّرين جنسياً، حسب تيليجراف. 

كما قالت وزيرة الثقافة البريطانية، كيمي بيدنوك، إن الموظفين المعنيين «يرون رأسهم يغادر» وإن «تغييرات جذرية في الثقافة (داخل الشبكة) باتت ضرورية» وفقا صحيفة ذا صن البريطانية 

وما يجري في بي بي سي ليس خلافاً تقنياً بحتاً، بل انعكاساً لصراع أكبر حول دور وسائل الإعلام العامة في حقبة التحوّل السياسي العالمي. 

فبما أن بي بي سي تموّل عبر رخصة المشاهدة وخاضعة لرقابة برلمانية بريطانية، تتّجه الاتّهامات اليوم إلى أن «الحيادية» التي تُعَدّ حجر زاوية في الهيئة تتعرض لاختبار شديد.

وفي الولايات المتحدة، ردّت إدارة ترامب بتهديد دعاوى قضائية ضد الشبكة، واصفة إياها بأنها «آلة دعاية» و«أخباراً مزيفة»، حسب واشنطن بوست

وفي بريطانيا، تُطرح الآن أسئلة سياسية حول ما إذا كانت الحكومة ستعيد تقييم الصلاحيات والتمويل وشروط الحيادية لدى بي بي سي في إطار تجديد ميثاقها المؤسسي.

