بسبب الإغلاق الأمريكي الأطول.. إلغاء أكثر من 1500 رحلة لشركات طيران كبرى في يوم واحد

في ظل الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، دخلت أزمة النقل الجوي الأمريكي مرحلة حرجة بعد أن أعلنت شركات الطيران الكبرى إلغاء أكثر من 1500 رحلة داخلية ودولية في يوم واحد، وسط استمرار النقص الحاد في موظفي مراقبة الحركة الجوية وتدهور الأوضاع التشغيلية في المطارات الرئيسية.

ووفقاً لتقرير وكالة رويترز الصادر في 10 نوفمبر 2025، فإن شركات مثل دلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز كانت من بين الأكثر تضرراً من هذه الإلغاءات التي جاءت نتيجة مباشرة للإغلاق الحكومي الذي دخل يومه الأربعين دون بوادر حل سياسي في الأفق.

بدأت الأزمة مطلع أكتوبر الماضي بعد فشل الكونغرس الأمريكي في تمرير قانون تمويل مؤقت يضمن استمرار عمل المؤسسات الفيدرالية، ما أدى إلى توقف مئات الآلاف من الموظفين عن العمل أو استمرارهم من دون أجر، وبينهم العاملون في إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الحركة الجوية في البلاد. هذا النقص في الكوادر أجبر الإدارة على اتخاذ قرار بخفض عدد الرحلات في عشرات المطارات الكبرى بنسبة وصلت إلى 10 %، حفاظاً على السلامة الجوية وتقليل الضغط التشغيلي على المراقبين العاملين.

وتشير بيانات الرحلات إلى أن يوم الأحد السابق شهد إلغاء أكثر من 2900 رحلة وتأخير ما يزيد على 10 آلاف رحلة، وهو أسوأ يوم منذ بدء الإغلاق. بينما تواصلت الإلغاءات يوم الاثنين، متجاوزة 1500 رحلة إضافية، ما تسبب في تكدس آلاف المسافرين في مطارات شيكاغو أوهير ورونالد ريغان واشنطن وأتلانتا هارتسفيلد، وفقاً لما نقلته رويترز.

وتتصاعد الآثار الاقتصادية للأزمة بدورها، فقد قدّرت شركات الطيران خسائرها بالملايين نتيجة تكاليف إعادة الحجز وتعويض الركاب، فضلاً عن تراجع الثقة العامة في انتظام الرحلات.

أما على الصعيد الأمني، فقد حذر خبراء الطيران من أن استمرار العمل في ظل نقص المراقبين الجويين يشكّل ضغطاً نفسياً ومهنياً قد يؤثر على معايير السلامة، وهو ما أكدته إدارة الطيران الفيدرالية في بيانها الأخير.

وفي الجانب السياسي، يسعى مجلس الشيوخ إلى تمرير مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة حتى نهاية يناير 2026، لكن المفاوضات ما زالت متعثرة وسط خلافات حادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وزير النقل الأميركي شون دافي حذر من أن استمرار الإغلاق حتى موسم عطلة عيد الشكر سيحوّل السفر الجوي إلى «فوضى شبه كاملة»، داعياً إلى تدخل عاجل لإعادة فتح مؤسسات الدولة الأساسية.

يؤكد مراقبون أن ما بدأ كأزمة تمويل حكومي تحول الآن إلى شلل فعلي في قطاع حيوي يمثل شرياناً رئيسياً للاقتصاد الأميركي. ومع تزايد الخسائر وتشابك الأبعاد التشغيلية والسياسية، يبقى مستقبل النقل الجوي في الولايات المتحدة رهناً بقدرة الساسة على التوصل إلى اتفاق ينهي الإغلاق ويعيد الثقة إلى سماء البلاد.