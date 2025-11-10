مصرع ثمانية أشخاص في انفجار سيارة قرب الحصن الأحمر في نيودلهي

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الإثنين، في انفجار وقع داخل سيارة قرب الحصن الأحمر (Red Fort) في العاصمة الهندية نيودلهي، في حادثٍ لم تُعرف أسبابه بعد، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم شرطة نيودلهي قوله إن “الانفجار وقع في سيارة كانت متوقفة خارج منطقة الحصن الأحمر، والسلطات تعمل على تحديد السبب الحقيقي للحادث”، مشيرًا إلى أن “التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى”.

وبحسب موقع Dawn الباكستاني، فقد أدى الانفجار إلى اندلاع حريق كبير التهم عدداً من السيارات المجاورة، في حين هرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى المكان لإخماد النيران وإجلاء المصابين.

وأضاف التقرير أن “الانفجار تسبب في إصابة ما لا يقل عن أحد عشر شخصاً بجروح متفاوتة”.

من جهتها، ذكرت قناة Sky News أن الانفجار وقع في ساعة الذروة الصباحية، ما أدى إلى حالة من الفوضى والهلع بين المارة والسكان المحليين في محيط الموقع السياحي الشهير، الذي يُعد أحد أهم المعالم التاريخية في العاصمة الهندية. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة فوق المنطقة، فيما طوقت قوات الأمن المكان وفرضت إجراءات مشددة.

وأكدت السلطات الهندية أن التحقيق جارٍ لمعرفة ما إذا كان الانفجار ناجماً عن عمل متعمد أو حادث عرضي، مثل تسرب وقود أو خلل ميكانيكي في المركبة. وحتى مساء الإثنين، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، ولم تصدر السلطات نتائج أولية للتحقيق.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه نيودلهي احتجاجات واسعة ضد التلوث البيئي الذي يتفاقم سنوياً مع بداية موسم الشتاء. وكانت الشرطة قد اعتقلت، صباح اليوم، عشرات المتظاهرين المطالبين بإجراءات عاجلة للحد من التلوث، وفق ما أوردت وكالة إرم نيوز.

ويثير الانفجار الجديد تساؤلات حول جاهزية الأجهزة الأمنية في حماية المناطق المزدحمة والمواقع التاريخية الحساسة، خصوصاً أن الحصن الأحمر يُعد من أكثر الأماكن جذباً للسياح في الهند.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، أكدت شرطة العاصمة أنها رفعت مستوى التأهب الأمني في جميع أنحاء نيودلهي، داعية المواطنين إلى تجنب المناطق المحيطة بموقع الحادث حتى إشعار آخر.