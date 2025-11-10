قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع ثمانية أشخاص في انفجار سيارة قرب الحصن الأحمر في نيودلهي

الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
القسم الخارجي

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الإثنين، في انفجار وقع داخل سيارة قرب الحصن الأحمر (Red Fort) في العاصمة الهندية نيودلهي، في حادثٍ لم تُعرف أسبابه بعد، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم شرطة نيودلهي قوله إن “الانفجار وقع في سيارة كانت متوقفة خارج منطقة الحصن الأحمر، والسلطات تعمل على تحديد السبب الحقيقي للحادث”، مشيرًا إلى أن “التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى”.

وبحسب موقع Dawn الباكستاني، فقد أدى الانفجار إلى اندلاع حريق كبير التهم عدداً من السيارات المجاورة، في حين هرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى المكان لإخماد النيران وإجلاء المصابين. 

وأضاف التقرير أن “الانفجار تسبب في إصابة ما لا يقل عن أحد عشر شخصاً بجروح متفاوتة”.

من جهتها، ذكرت قناة Sky News أن الانفجار وقع في ساعة الذروة الصباحية، ما أدى إلى حالة من الفوضى والهلع بين المارة والسكان المحليين في محيط الموقع السياحي الشهير، الذي يُعد أحد أهم المعالم التاريخية في العاصمة الهندية. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة فوق المنطقة، فيما طوقت قوات الأمن المكان وفرضت إجراءات مشددة.

وأكدت السلطات الهندية أن التحقيق جارٍ لمعرفة ما إذا كان الانفجار ناجماً عن عمل متعمد أو حادث عرضي، مثل تسرب وقود أو خلل ميكانيكي في المركبة. وحتى مساء الإثنين، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، ولم تصدر السلطات نتائج أولية للتحقيق.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه نيودلهي احتجاجات واسعة ضد التلوث البيئي الذي يتفاقم سنوياً مع بداية موسم الشتاء. وكانت الشرطة قد اعتقلت، صباح اليوم، عشرات المتظاهرين المطالبين بإجراءات عاجلة للحد من التلوث، وفق ما أوردت وكالة إرم نيوز.

ويثير الانفجار الجديد تساؤلات حول جاهزية الأجهزة الأمنية في حماية المناطق المزدحمة والمواقع التاريخية الحساسة، خصوصاً أن الحصن الأحمر يُعد من أكثر الأماكن جذباً للسياح في الهند.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، أكدت شرطة العاصمة أنها رفعت مستوى التأهب الأمني في جميع أنحاء نيودلهي، داعية المواطنين إلى تجنب المناطق المحيطة بموقع الحادث حتى إشعار آخر.

الهند باكستان انفجار نيودلهي شرطة نيودلهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

مجلس تنفيذى

محافظ دمياط توافر أدوية التأمين الصحى وتحسين الخدمة الطبية

انتخاباب مجلس النواب

وكيل أوقاف أسوان: الإدلاء بالصوت الإنتخابى أمانة

شقيق المجني عليها

زوجها أنهى حياتها ورضيعها.. شقيقة المجني عليها: أطالب بالقصاص العادل

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد