الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة

تحدثت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن تقييمها للوضع الحالي في قطاع غزة ونظرتها إلى التغطية الإعلامية لما حدث هناك، موضحة أنه: "بالنسبة إلى التغطية، كان من المؤسف أن الصحفيين الدوليين لم يُسمح لهم بدخول غزة لتغطية الحرب".

وأضافت " ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة"، في حوارها مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كنا نطالب باستمرار إسرائيل بالسماح بدخول الصحفيين الدوليين ولأنهم لم يُسمح لهم، كان على الصحفيين الفلسطينيين الشجعان أن يكونوا في الصفوف الأمامية وقد قُتل عدد كبير منهم، واضطر العديد من زملائي إلى أداء دور المراسل ودور المتحدث الرسمي وتزويد القنوات الإخبارية حول العالم بمقاطع الفيديو والصور حتى تظهر الحقيقة عما كنا نراه من دمار ومجازر ورعب وقصص إنسانية فردية عن المعاناة".

وتابعت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ التغطية لم تكن متوازنة بالقدر الكافي، مستدركة: "لكننا بذلنا قصارى جهدنا لإبراز الحقائق".