الغزاوي: جمهورنا لا يقبل إلا بالمكسب وقدر الأهلي التتويج بكل البطولات

أكد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جمهور الأحمر لا يقبل سوى بالفوز في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وقال الغزاوي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: قادرون علي التتويج ببطولة دوري ابطال أفريقيا، وجمهور الاهلي المحرك الأساسي للبطولات

وأضاف: عمرنا مكان عندنا ازمة في أوضة اللبس لأن الأهلي يسير على قيم ومبادئ راسخه، ولاعبي الأهلي بالأمس الذين كانوا خارج قائمة المباراة كانوا سعداء ويحتفلون بالسوبر أكثر مما كانوا في الملعب.

وتابع: كنت واثق من قوة شخصية زيزو في التعامل مع ضغوط جماهير الزمالك، وانظروا علي ما فعله بعد نهايه المباراة بعد مواساه لاعبي الزمالك